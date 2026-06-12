Правительство готовит новый инструмент: о проблемах с топливом водители будут знать заранее
ТАСС: Новак поручил создать прогнозную модель для рынка топлива
Правительство намерено усилить контроль за ситуацией на топливном рынке с помощью новой прогнозной модели, которая позволит заранее выявлять риски и реагировать на возможные проблемы. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, пишет ТАСС.
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Вице-премьер России Александр Новак поручил разработать детализированную прогностическую модель для анализа ситуации на топливном рынке в регионах страны. Соответствующее решение было принято по итогам совещания, посвященного вопросам обеспечения рынка горючим.
Предполагается, что новая система позволит отслеживать изменения по ключевым показателям в региональном разрезе, своевременно выявлять потенциальные проблемы и принимать необходимые меры до возникновения дефицита или других негативных факторов.
Новак подчеркнул, что действующие механизмы регулирования должны гарантировать бесперебойное снабжение рынка топливом и поддерживать сбалансированный уровень цен для потребителей и участников отрасли.
В правительстве ранее неоднократно заявляли, что ситуация на внутреннем рынке топлива находится под постоянным контролем, а необходимые меры для сохранения стабильности принимаются в рабочем порядке.