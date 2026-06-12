Президент Путин отметил, что Господь всегда с Россией
Президент России Путин в День России сказал, что Господь всегда с Россией
Фото: [медиасток.рф]
В пятницу, 12 июня, в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения государственных премий за 2025 год, а также медалей «Герой труда РФ». Награды выдающимся россиянам вручал лично президент Владимир Путин. В ходе церемонии российский лидер высказал мнение, что Господь всегда находится рядом с Россией, сообщило РИА Новости.
«Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!» — сказал глава государства.
Обращаясь к собравшимся лауреатам и гостям мероприятия, глава государства перечислил качества, которые объединяют всех удостоенных высоких наград. По словам президента, смелость и настойчивость в достижении поставленных целей присущи каждому из присутствующих в зале. Именно эти черты характера, подчеркнул Путин, позволяют людям добиваться выдающихся результатов и вносить значительный вклад в развитие страны.
«У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды», — сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Ранее сообщалось, что священник Береговой призвал верующих помолиться о мире 12 июня.