Путин заявил о таланте актрисы Нееловой на вручении госнаград в Кремле 12 июня

В Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и премий выдающимся гражданам России. Глава государства Владимир Путин, обращаясь к собравшимся, отдельно остановился на достижениях известной актрисы Марины Нееловой, сообщил ТАСС.

Как подчеркнул президент, талант, яркая индивидуальность и способность к глубокому перевоплощению артистки на протяжении долгих лет покоряют сердца зрителей совершенно разных поколений. По его словам, именно эти качества позволяют ей оставаться одной из самых востребованных и любимых публикой актрис отечественного театра и кино.

В ходе церемонии Владимир Путин вручил Нееловой заслуженную награду, отметив ее вклад в развитие российского искусства.

«Талант Марины Мстиславовна Неёловой, ее яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества», — подчеркнул Путин в ходе церемонии награждения в Кремле.

Ранее сообщалось, что в День России в Доме правительства Московской области прошла торжественная церемония вручения наград.