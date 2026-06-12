Бьюти-индустрия годами убеждала: названы самые переоцененные бьюти-тренды последних лет

Специалист по косметике рассказала, какие популярные бьюти-привычки не всегда приносят ожидаемый результат и почему универсальных решений в уходе за кожей не существует. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела разработки продуктов VOIS Дарья Александрова.

По словам специалиста, одним из самых переоцененных направлений стал многоступенчатый уход, пришедший из азиатских практик. Хотя такая система может быть эффективной, она подходит не всем. Эксперт отметила, что большое количество косметических средств не гарантирует лучший результат, а иногда даже приводит к раздражению кожи.

Также она обратила внимание на чрезмерное увлечение кислотами. После роста их популярности многие начали использовать такие средства слишком часто, не учитывая особенности кожи. В результате вместо улучшения состояния могут появиться сухость, покраснения и повышенная чувствительность.

Еще одной распространенной тенденцией специалист назвала погоню за модными компонентами. По ее словам, покупатели нередко выбирают косметику из-за одного популярного ингредиента, забывая, что эффективность средства зависит от всей формулы и сочетания активных веществ.

Кроме того, эксперт считает завышенными ожидания от тканевых и гидрогелевых масок. Они способны быстро освежить кожу и улучшить внешний вид, но не заменяют полноценный уход и не решают серьезные проблемы.

Отдельно Александрова упомянула домашние бьюти-гаджеты. Несмотря на их популярность, подобные устройства чаще работают как дополнение к уходу и не могут полностью заменить профессиональные процедуры.

По мнению эксперта, главным трендом сегодня становится индивидуальный подход, при котором косметика и процедуры подбираются исходя из реальных потребностей кожи, а не популярности в интернете.