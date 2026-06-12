Когда заканчивается срок оплаты ЖКХ: всех владельцев квартир и домов предупредили

В Госдуме сообщили, что оплатить коммунальные услуги за май можно до 15 июня, при этом праздничные дни не влияют на установленный срок. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня, и праздничные дни в честь Дня России не меняют установленный порядок. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Он напомнил, что с 1 марта срок внесения платежей был перенесен и теперь установлен до 15 числа каждого месяца. Таким образом, оплатить коммунальные услуги за май можно вплоть до 15 июня.

Также отмечается, что в этом месяце крайний срок приходится на обычный рабочий день, поэтому никаких изменений в графике платежей не предусмотрено и сбои в работе управляющих компаний не ожидаются.