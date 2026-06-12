Камеры, блокираторы связи и 14 аудиторий: как в гимназии имени Подольских курсантов принимали ЕГЭ по физике и обществозн

В четверг, 11 июня, свои знания по двум предметам проверяли выпускники подольских школ, которым для поступления в высшие учебные заведения потребуются результаты Единого государственного экзамена по физике и обществознанию. Как сообщается в официальной информации администрации, экзаменационные испытания в этот день решились пройти 1098 юных жителей Подольска.

Для организации процесса в городе были задействованы девять специализированных пунктов проведения ЕГЭ. По данным организаторов, каждый из них полностью оснащен необходимой аппаратурой: функционируют камеры видеонаблюдения, установлены приборы для блокировки мобильной связи, работают высокоскоростные сканеры и устройства для печати экзаменационных материалов.

Одним из ключевых мест сдачи экзаменов стал классический корпус гимназии имени Подольских курсантов. Здесь, как уточняется в информации, ЕГЭ по обществознанию написали 126 человек, а физику сдавали 73 выпускника. На этот пункт проведения экзамена прибыли ребята из шести образовательных учреждений: трех корпусов школы имени Героя России Н. Д. Куимова, школ № 1, № 5, № 20, лицея № 1 поселка Львовский и климовского лицея № 1.

В гимназии, по данным от организаторов, подготовили 14 аудиторий для проведения экзамена. Одна из них предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжительность испытаний различалась в зависимости от предмета. Экзамен по физике, согласно регламенту, длился 3 часа 55 минут, тогда как на обществознание отводилось 3 часа 30 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, как поясняется в правилах, предусмотрено увеличенное время — дополнительные 1,5 часа к стандартной продолжительности.

Среди сдающих был и одиннадцатиклассник из лицея № 1 поселка Львовский. По его словам, он уверен в своих силах. Юноша планирует в будущем стать педагогом.

«Возможно, буду учителем начальных классов, хотя привлекает и преподавание обществознания и истории. Готовился и сам, и в школе, у нас учителя — ого-го, сила! Конечно, волнение присутствует. Последний экзамен как-никак», — рассказал один из учеников.

Многие ребята, как сообщают организаторы, нацелены на высокие результаты. В их числе — претенденты на медали, которым особенно важно подтвердить свои достижения достойными баллами.

«Я претендент на медаль, весь год готовился и с учителями в школе, и с репетиторами, а также на курсах от вуза, в который планирую поступать. В принципе, готов, уверен, что сдать ЕГЭ на высокий балл – это в моих силах. Я, как мой отец, хочу быть инженером, работать с оборудованием на заводах, автоматизировать производство. Это довольно перспективная профессия», — поделился планами ученик 11 класса школы № 5.

Гимназия имени Подольских курсантов, как уточнили в администрации, является одним из первых пунктов проведения Единого государственного экзамена в Климовске. Уже в следующем году образовательное учреждение отметит 20-летие этого значимого этапа в своей истории. Именно с того момента, как здесь впервые начали принимать ЕГЭ, гимназия прочно закрепила за собой статус одной из главных экзаменационных площадок города.

Ранее сообщалось, что свыше 25 тыс. выпускников Московской области сдали ЕГЭ по обществознанию и физике.