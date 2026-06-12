Бесплатная медицина осталась в прошлом: какая часть медуслуг может стать платной

Эксперты напомнили, что полис ОМС не покрывает все виды медицинской помощи, а перечень бесплатных услуг зависит от региона. Об этом пишет «ПроГород Самара». «ПроГород Самара»

Система обязательного медицинского страхования обеспечивает россиянам доступ к широкому перечню бесплатных медицинских услуг, включая прием у терапевта, диагностику, лечение в стационаре, операции, вакцинацию и ряд стоматологических процедур.

Однако специалисты страховой отрасли напоминают, что часть медицинской помощи не входит в базовую программу ОМС. В частности, речь идет о лечении некоторых инфекционных заболеваний, отдельных психиатрических направлений, паллиативной помощи и санитарной авиации.

В Федеральном фонде ОМС уточняют, что в экстренных ситуациях пациентам оказывается необходимая помощь даже при отсутствии соответствующего покрытия, а конкретные условия могут зависеть от региона.

Эксперты рекомендуют заранее уточнять перечень доступных бесплатных услуг в территориальных фондах, поскольку объем медицинской помощи может отличаться в зависимости от субъекта страны.