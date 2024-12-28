Путин подписал закон о переименовании Ростова

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что сначала решение было рассмотрено депутатами Государственной думы, а затем в ходе заседания Совета Федерации.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — указано в документе.

В отзыве правительства отмечается, что новое название в точности передаст статус, который исторически закрепился за населенным пунктом. Название употребляется местным населением, но не было закреплено юридически. Кроме того, дополненное название будет указывать на статус города как значимого историко-культурного центра.

Президент РФ Владимир Путин также принял указ о создании попечительского совета РАН, в состав которого войдут 20 человек. Возглавлять организацию будет президент. Назначать членов совета наделен правами президент РФ. Он же может вносить изменения в состав совета, освобождая кого-либо от занимаемой должности. В документе уточняется, что представителям совета позволено совмещать членство с замещением госдолжности РФ или должности гражданской госслужбы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин присвоил новые ранги трем дипломатам.