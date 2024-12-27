Президент РФ Путин присвоил новые ранги трем дипломатам

Трем работникам МИД России были присвоены новые дипломатические ранги. Указ об этом подписал Владимир Путин, документ был опубликован на официальном правовом портале.

Указом президента Алексею Дробинину, который возглавляет департамент внешнеполитического планирования МИД РФ, был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Ираде Зейналовой, чрезвычайному и полномочному послу России в Маврикии, был дан ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Третьим дипломатом, получившим повышение в ранге, стал Дмитрий Демурин, заместитель директора второго департамента СНГ МИД РФ. Ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Ранее сообщалось, что Путин лично вручил награды в Кремле. Он наградил военкора Поддубного званием Героя России. Композитору Александре Пахмутовой была вручена звезда Героя Труда.