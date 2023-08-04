Путин подписал закон об упрощении закупок для нужд СВО

Права на заключения контрактов в любой форме при закупках, кроме Минобороны РФ, есть также у спецзаказчиков. Осуществлять закупки, как и ранее, разрешено у единственного поставщика. В случае если нет возможности провести безналичный расчет, допускается оплата наличными. Это нововведение относится не только к случаям, когда оплачивают приобретенный товар, но и в случае оплаты заказанных услуг.

Принятие законопроекта ускорит процесс закупок, который раньше требовал много времени из-за различных бюрократических моментов. Ранее процесс замедлялся из-за отсутствия технической возможности осуществить безналичный расчет в зонах, где проходит спецоперация.

Спустя десять дней после официального принятия документа законопроект вступает в силу. Инициатором законопроекта выступила группа депутатов, возглавлял которую председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. 25 июля депутаты Государственной Думы утвердили законопроект.