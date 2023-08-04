Путин подписал законы о повышении призывного возраста и запрете на выезд призывникам

Президент России Владимир Путин подписал несколько федеральных законов о регулировании призыва. Согласно первому будет поднят призывной возраст. Принятие второго законопроекта не допускает выезд за границу мужчин, которым была вручена повестка.

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно принятым нововведениям в России установлен призывной возраст с 18 до 30 лет. Переходной период не предусмотрен. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Ранее законопроект был одобрен Государственной Думой РФ, затем – Советом Федерации. Инициатором выступил министр обороны России Сергей Шойгу. С военнослужащими, которые проходят службу по призыву, или гражданами, которые пребывают в запасе, в Минобороны могут заключать контракт. Действие документа может быть законным на протяжении года или менее этого срока. Такими полномочиями в Минобороны могут пользоваться в случае экстренной ситуации.

С момента, когда данные призывника будут внесены в реестр врученных повесток, он не имеет право покидать территорию РФ.