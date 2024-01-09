Путин поручил МЧС восстановить отопление и электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин поручил главе российского МЧС Александру Куренкову вместе с «Россети» принять меры по восстановлению отопления и электроснабжения в Подмосковье и Херсонской области. Об этом сообщили журналисты издания ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Как сообщил Песков, такие поручения были выданы президентом страны после докладов от главы Херсонской области и подмосковного губернатора. Пресс-секретарь добавил, что Путин в отдельном разговоре поручил руководителю российского МЧС и «Россети» продолжать делать все необходимое для того, чтобы восстановить обеспечение отопления и электричества в упомянутых регионах.

Накануне вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил о том, что местные службы в течение суток скрывали от властей настоящий масштаб происшествия с прекращением тепло- и электрообеспечения в Подольске.