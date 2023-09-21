Путин посетил центр поддержки участников СВО «Возвращение» в Великом Новгороде

Президент России Владимир Путин посетил центр поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» во время поездки в Великий Новгород, сообщает агентство ТАСС .

Рабочий график президента не предполагал того, что Владимир Путин окажется в центре. Решение было принято оперативно во время телефонного разговора с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

В центре есть комната, в которой все обустроено таким образом, чтобы человек с ограниченными возможностями мог полноценно существовать. В помещении можно пользоваться системой «Умный дом». Комната зонирована на такие участки: спальня, кухня, ванная комната. Президент лично посмотрел, как обустроена комната.

Специалисты «Возвращения» оказывают помощь военным СВО, которые находятся в зоне спецоперации или вынуждены были вернуться в родные дома из-за травмирования или ранений. Также помогают членам семей бойцов, которые погибли в зоне спецоперации.

У каждого бойца есть личный куратор, который помогает с первой секунды обращения в центр и до решения проблемы. Сотрудники решают любые вопросы: содействуют в оказании медицинской помощи, регулируют финансовые вопросы, оказывают помощь и в трудоустройстве, облегчают бытовые сложности.

Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород в четверг, 21 июня, для участия в заседании президиума Госсовета. В ходе мероприятия будут обсуждать важные вопросы развития рынка труда.