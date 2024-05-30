Путин: после завершения СВО обязательно все встанет на свои места

Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения СВО все встанет на свои места, сообщили РИА Новости .

Российский лидер в преддверии празднования Дня защиты детей провел встречу с многодетными семьями, на которой присутствовали жители из разных регионов. На мероприятии Владимир Путин побеседовал с семьей из Донецка.

Супруги, награжденными орденом «Родительская слава», затронули тему СВО. Они признались, что в 2014 году семье переживать жуткие события было очень сложно. Было бы намного проще, если бы люди знали, что на тот момент еще непризнанная республика со временем войдет в состав РФ. Непонимание, когда завершится спецоперация, также тяготит семью.

«В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал Путин.

Президент также отметил, что города ДНР, как и другие новые регионы, обязательно будут развиваться. Владимир Путин привел в пример Мариуполь, который был разрушен вследствие украинской агрессии. Постепенно город становится благоустроенным и развитым.

Много заявлений было сделано непосредственно по теме мероприятия. В частности, президент выразил надежду, что многодетность станет привычной для россиян.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании НАТО провоцировать Украину на продолжение и затягивании вооруженного конфликта.