Россия перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае, если США реализует свой план и в 2026 году на территории ФРГ появятся американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС .

Согласно заявлениям американской администрации и правительства Германии на территории ФРГ с 2026 года будут установлены комплексы высокоточного ракетного оружия, которое было произведено американскими предприятиями. Комплексы необходимо будет заряжать ракетами большой дальности.

Подобные заявления Кремль воспринимает серьезно и внимательно следит за развитием событий. Установки поставят под угрозу ряд стратегически важных предприятий, расположенных на территории разных городов России: административно-промышленные центры, государственные и военные объекты, оборонная инфраструктура.

Президент России Владимир Путин отметил, что такие ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. Они могут нанести урон инфраструктуре России уже через 10 минут после запуска.

«В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», — заявил Путин.

В последнее время НАТО становится еще большей угрозой для России. Альянс намерен строить несколько баз, которые разместит вблизи государственных границ в РФ. Базы необходимы для быстрой переправки вооружений на Украину. Эксперты не исключают, что на самом деле НАТО готовится к войне с Россией.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рубашке батик с узорами провел встречу с представителями правительства Малайзии.