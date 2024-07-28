Лавров в рубашке батик провел встречу с представителями правительства Малайзии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на встречу с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном в малайзийской рубашке сине-зеленого цвета с батиком со светлыми узорами, сообщили РИА Новости .

Батик — это техника ручной росписи, которая считается национальным символом Малайзии. Местные искусницы создают красивые вещи. Преимущественно на одежду наносят изображения растений и цветов. На рубашке Сергея Лаврова нанесены узоры в виде звезд с двенадцатью лучами. Глава МИД Малайзии Мохамад Хасан присутствовал на встрече в рубашке темно-синих оттенков, на которой изображены цветы. Цвет рисунка отличается от тона ткани рубашки. Он более светлый.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторском Телеграм-канале сообщила, что в Куала-Лумпуре Лаврову представители малоазийской делегации подарили рубашку из батика, которая считается национальным символом страны. Также главе МИД РФ презентовали майку сборной Малайзии по футболу. На ней написана фамилия дипломата и номер игрока — 10. Сергей Лавров прибыл в Малайзию, чтобы в воскресенье, 28 июля, провести переговоры со своим иностранным коллегой.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова пообещала подарить «достойную» брошь главе МИД Индонезии.