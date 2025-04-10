Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко призвал активнее информировать россиян о ситуации на рынке недвижимости, сообщил ТАСС.

В ходе рабочей встречи Виталий Мутко рассказал об актуальной ситуации на рынке жилья. По его данным, в последнее время спрос снизился. Эксперт пояснил тенденцию высокой ключевой ставкой и завершением программы по массовой льготной ипотеке. Гендиректор ДОМ.РФ пояснил связь текущей ситуации с развитием проектов, которые запланированы на 2027–2028 годы.

Мутко предположил, что в 2027 году ситуация стабилизируется. Россияне решат забирать деньги из банков, чтобы приобрести недвижимость. Из-за резкого увеличения спроса может образоваться дефицит жилья. Президент Владимир Путин уточнил также, что стоимость на недвижимость вырастет. Российский лидер отметил важность разъяснения всех тонкостей сферы недвижимости потенциальным покупателям.

«Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять», — заявил Владимир Путин.

Президент РФ высказал мнение, что в современной России одним из самых чувствительных вопросов в жизни граждан стало обеспечение жильем. Владимир Путин уверен, что решение данной проблемы положительно отразится на благосостоянии граждан и их социальном самочувствии.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские», — подчеркнул Путин.

По мнению лидера, у России есть потенциал для решения жилищного вопроса граждан: современные строительные материалы, развитая наука, организованность действий разных специалистов.

Ранее Воробьев рассказал об ипотеке, действующей в Подмосковье, и строительстве нового жилья.