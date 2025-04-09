Воробьев рассказал об ипотеке, действующей в Подмосковье, и строительстве нового жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о рисках высоких ипотечных ставок для строительной отрасли. В интервью изданию «Ведомости» глава региона отметил , что увидеть возможные кризисные явления на рынке жилья Подмосковья на фоне высоких процентов можно, не являясь экономистом.

Во вторник, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. На ней глава региона отметил, что его подход к управлению Московской областью изменился с тех пор, как он в 2012 году покинул пост лидера думской фракции «Единая Россия».

В беседе с журналистами Воробьев подтвердил необходимость реализации национальных проектов, направленных на строительство комфортного жилья, и напомнил о семейной ипотеке, которая играет ключевую роль в обеспечении стабильности на рынке.

«Это значит, что та семейная ипотека, которую оставили сегодня, и президент об этом сказал, является тем очень важным элементом обеспечения стабильности на рынке жилья. Потому что по факту далеко не каждый человек, вернее, большинство людей, не в состоянии заплатить за квартиру сразу 10 млн руб. и более», — сказал Воробьев.

Говоря о состоянии строительной отрасли в Подмосковье, Воробьев заверил, что власти делают все возможное, чтобы избежать приостановки строительства.

«Существуют ли риски? Безусловно, существуют риски. Но для этого есть коммуникация между тем, кто регулирует, и тем, кто инвестирует. Потому что если будет настроение всех обанкротить и национализировать, то это можно сделать и без высокой ставки. Но я знаю, что такого настроения нет», — отметил глава региона.

Воробьев отметил, что правительство РФ в лице зампреда правительства Александра Новака и вице-премьера Марата Хуснуллина предпринимает усилия для предотвращения возможных кризисных явлений в экономике.

Губернатор также дал понять, что, несмотря на сокращение спроса, строительство в Подмосковье не приостановится. Он заверил, что власти делают все, что чтобы не допустить остановки стройки.

Как отметил глава региона, сохранение развития строительной отрасли и недопущение ее перехода в «красную зону» остаются ключевыми задачами для правительства Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству логистических комплексов.