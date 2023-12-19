Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров для отечественного бизнеса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения для ряда отечественных компаний не учитывать голоса акционеров и членов советов директоров из государств, признанных «недружественными». Разрешение было продлено до конца следующего года. Об этом стало известно из указа лидера РФ, размещенного на сайте правовой информации .

В начале текущего года глава государства опубликовал указ, временно меняющий условия и процесс принятия важных решений для некоторых компаний в стране. Документ разрешал принимать решения без учета голоса акционера или члена совета директоров, если тот представлял страну, признанную «недружественной».

Под действие данного указа попали крупные компании из РФ, работающие в энергетике, машиностроении и торговле под контролем юр.лица, оказавшегося в реестре санкций.

Продленный указ снова рассчитан на год и продлится до января 2025-го года.