Путин рассказал, как Россия будет реагировать на любое вмешательство извне

Ответная реакция России будет поступать незамедлительно, если какая-либо сторона будет добиваться разжигания конфликта любого формата: межнационального или межрегионального. Россия будет воспринимать такие действия как акт агрессии. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин, сообщает агентство «РИА Новости» . Спикер сделал также много других важных заявлений.

«Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами.», - рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления 28 ноября на Всемирном русском народном соборе.

Владимир Путин напомнил, что Россия - это большая страна, в которой живут люди разной национальности и религии, но это никак не мешает единству народа. Разные культуры и традиции и стали основной силы РФ, позволяющей ей в сложные времена всегда выстаивать.

Президент отметил, что Россия находится на стадии формирования новой системы правопорядка, пишет агентство «РИА Новости». Важная задача - создать справедливые принципы существования разных стран в пределах одного мирового порядка.

«Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона, мы видим это, все сейчас это видят, дряхлеет. Она пошла, что называется, в разнос, и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», - отметил президент Путин

Россия находится на этапе, когда вынуждена бороться за свою независимость, за свой нейтралитет. Важно защитить народ России, чем страна и занимается. Россия во все исторические времена осталась сильной и независимой. И сейчас никто не сможет этому помешать. Недруги принимают попытки расчленить Россию любым способом: если не получается нанести силовой удар, то пытаются развалить ее изнутри путем внутренних конфликтов.

Ранее президент России высказал мнение о важности создания палестинского государства с границами 1967 года.