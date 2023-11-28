Путин рассказал, как Россия будет реагировать на любое вмешательство извне
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Ответная реакция России будет поступать незамедлительно, если какая-либо сторона будет добиваться разжигания конфликта любого формата: межнационального или межрегионального. Россия будет воспринимать такие действия как акт агрессии. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин, сообщает агентство «РИА Новости». Спикер сделал также много других важных заявлений.
«Хочу подчеркнуть, любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами.», - рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления 28 ноября на Всемирном русском народном соборе.
Владимир Путин напомнил, что Россия - это большая страна, в которой живут люди разной национальности и религии, но это никак не мешает единству народа. Разные культуры и традиции и стали основной силы РФ, позволяющей ей в сложные времена всегда выстаивать.
Президент отметил, что Россия находится на стадии формирования новой системы правопорядка, пишет агентство «РИА Новости». Важная задача - создать справедливые принципы существования разных стран в пределах одного мирового порядка.
«Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона, мы видим это, все сейчас это видят, дряхлеет. Она пошла, что называется, в разнос, и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», - отметил президент Путин
Россия находится на этапе, когда вынуждена бороться за свою независимость, за свой нейтралитет. Важно защитить народ России, чем страна и занимается. Россия во все исторические времена осталась сильной и независимой. И сейчас никто не сможет этому помешать. Недруги принимают попытки расчленить Россию любым способом: если не получается нанести силовой удар, то пытаются развалить ее изнутри путем внутренних конфликтов.
Ранее президент России высказал мнение о важности создания палестинского государства с границами 1967 года.