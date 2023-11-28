Путин: создание палестинского государства решит давний палестино-израильский конфликт

В послании, которое палестинскому лидеру зачитал замглавы российского МИД Михаил Богданов, Путин отметил, что разрешить давний палестино-израильский конфликт позволит создание палестинского государства. По мнению президента России, государство должно иметь границы 1967 ода и быть полностью независимым. Он подчеркнул, что видит в этом важное условие для прекращения конфликта и установления мира на Ближнем Востоке.

Россия уже высказывала свое мнение о конфликте, по которому урегулировать разногласия можно только при создании независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом сообщается, что палестино-израильский конфликт тянется уже несколько десятилетий, регулярно вызывая прямые столкновения. Еще в 1947 году было принято решение создать две страны – Палестину и Израиль, но первое государство так и не было образовано.