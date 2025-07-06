Путин рассмотрит возможность недлительных командировок медиков в госпитали на СВО

На выставке Народного фронта «Все для Победы!» к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой разрешить гражданским врачам совершать кратковременные командировки в военные госпитали, расположенные возле линии фронта, сообщил ТАСС.

Президенту пояснили, что в настоящее время специалисты вынуждены подписывать долгосрочные контракты. Российский лидер ответил, что обсудит данный вопрос с правительством и Минобороны РФ.

В ходе выставки докладчик рассказал, что гражданские врачи преимущественно посещают гражданские госпитали. Ранее линия разграничения составляла 5-7 км. Тогда госпитали были передовыми. Постепенно военнослужащие РФ успешно проходили вперед, освобождая населенные пункты. Эти же госпитали уже оказались в тылу.

Докладчик отметил, что оголять фланги опасно. По этой причине специалисты предлагают разрешить гражданским врачам совершать краткие командировки в военные госпитали.

«Тем самым мы сможем помочь военным медикам оказывать своевременно медицинскую помощь и выполнять высокотехнологичные операции», — пояснил докладчик.

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил погибшего Героя России Гудкова медалью «Золотая звезда».