Путин считает подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием

Президент РФ Владимир Путин во время приветствия участников церемонии подписания конвенции ООН против киберпреступности назвал данное событие историческим, сообщил Интерфакс.

В ходе церемонии в Ханое, состоявшейся 25 октября, Генеральный прокурор России Александр Гуцан поставил подпись под первым в истории документом такого уровня — Конвенцией ООН против киберпреступности. Владимир Путин, комментируя это событие, подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, дипломатам и правоохранительным органам стран-участниц ООН удалось найти консенсус и совместно разработать проект этого ключевого международного акта.

Российский лидер напомнил, что первоначальная инициатива была выдвинута РФ еще в 2019 году и предполагала создание всеобъемлющего договора. Основной задачей документа является противодействие криминальному использованию информационно-коммуникационных технологий. Данное предложение получило широкую поддержку со стороны большинства мировых государств.

«Сердечно приветствую вас по случаю подписания конвенции ООН против киберпреступности. Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы», — отметил Путин, приветствие которого зачитал генпрокурор РФ Александр Гуцан.

Ранее в киберполиции рассказали россиянам, как помочь близким людям в случае мошенничества.