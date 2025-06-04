Путин указал на важность темы героизма российских воинов

Президент России Владимир Путин заявил, что тема героизма российских воинов — одна из констант отечественной культуры. Соответствующее заявление лидер сделал во время XI Книжного фестиваля «Красная площадь». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что в нынешнем году фестиваль приурочен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Владимир Путин высказал мнение, что национальное достояние — это сочинения военной прозы и поэзии. Лучшие образцы помогают узнать о человеческой силе, о неподдельных чувствах. История прошлого неразрывно связана с настоящим. Подвиги прадедов мотивируют современных героев защищать Родину. Посвященные военной тематике произведения сохраняют историческую память о соотечественниках, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно защищали Отчизну.

«Желаю вам плодотворной работы, ярких, позитивных впечатлений и всего наилучшего», — президент обратился к участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь».

Президент высказал мнение, что фестиваль заработал достойную репутацию. Гости и участники мероприятия ожидают его начала. Эксперты делятся опытом, представляют литературные новинки и наслаждаются произведениями классиков в исполнении артистов.

Ранее сообщалось, что свечи с запахом Путина появились на одном из российских маркетплейсов.