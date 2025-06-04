Россияне могут приобрести свечи с запахом Путина

Свечи и одежда с ароматом и цитатами президента РФ Владимира Путина появились на российских маркетплейсах. В этом убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, на одной из популярных онлайн платформ можно найти свечи в виде бюста российского лидера, а также отдельно ароматические свечи, которые так и называются — «Аромат Путин». Также в линейке представлен «Аромат России».

В описании к товарам говорится, что свечи изготовлены из натурального воска с деревянным фитилем. Они рассчитаны на 25 часов горения.

Стоимость уникальной свечи в виде бюста Путина начинается от 432 руб. и доходит до 2083 руб. Аромасвечи стоят дороже — 601 руб.

Помимо свечей, в России также активно продается одежда с цитатами Путина. В ассортименте можно найти футболки и свитшоты с фразами: «Баллистическая ракета „Орешник“ — гарантия суверенитета», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».

Ранее сообщалось, что Пакистан передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от премьер-министра страны Шахбаза Шарифа.