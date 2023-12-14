Путин высказался о ситуации с Нагорным Карабахом
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал признание Нагорного Карабаха Арменией. В мае 2023 года премьер-министр Армении Николо Пашинян заявил, что Ереван готов согласится с тем, что Карабах является частью Азербайджана при соблюдении прав армянского населения и прекращения огня.
На данный момент Нагорный Карабах де-факто является азербайджанской территорией. Там уже был президент республики Ильхам Алиев.
«Не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле, и нас-то особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения», – подчеркнул Путин.
В четверг, 14 декабря, проходит итоговая пресс-конференция Владимира Путина, которую транслируют по федеральным каналам. Модератором выступает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, а ведут прямую линию Павел Зарубин и Екатерина Березовская.