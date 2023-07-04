Путин: зафиксирован рекордный минимальный уровень безработицы

Владимир Путин провел видео-совещание с представителями правительства, сообщает агентство « РИА Новости ». В ходе встречи была затронута тема безработицы в РФ.

Президент отметил, что в настоящее время зафиксирован исторический минимум уровня безработицы – 3.2%. Таким образом, не работает 2,4 миллиона человек. Официально трудоустроенными считаются 73,4 миллиона человек.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также отметил положительную тенденцию трудоустройства населения РФ. Так, за последний год 1,5 миллиона человек нашли работу.

Ранее актуальные данные об уровне безработицы были опубликованы на сайте Росстата. Отмечалось, что статистика велась по трудоустройству граждан от 15 лет и старше. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков не раз сообщал, что правительство занимается вопросом знатности населения.