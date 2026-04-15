Мороженое объявили лекарством: какое самое полезное и сколько нужно есть для здоровья

Гарвардские ученые заявили, что мороженое может бороться с диабетом, ожирением и даже поддерживать сосуды: якобы структура молочного жира и особые жирные кислоты помогают снижать «плохой» холестерин и ускорять обмен веществ. Но превращать пломбир в лекарство от всех болезней точно не стоит. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила нутрициолог Мария Румянцева.

В центре внимания ученых оказались молочный жир и кислоты CLA: одна жировая капля, по их данным, может «перехватывать» вредный холестерин без резких скачков инсулина, а конъюгированная линолевая кислота якобы укрепляет сосуды и улучшает метаболизм. Отсюда и громкие выводы: мороженое — не только десерт, но и почти полезный продукт. При этом сами исследователи оговариваются, что речь идет о натуральном мороженом и адекватных порциях, а не о литровых упаковках за один присест.

По словам Румянцевой, трактовать такие данные как разрешение лечиться мороженым — грубое искажение смысла.

«Мороженое — это в первую очередь десерт, еда для радости, а не источник здоровья и уж точно не лекарство. Идея, что оно лечит диабет или ожирение, — некорректная интерпретация исследований», — подчеркнула нутрициолог.

Она посоветовала смотреть на мороженое как на лакомство, которое можно вписать в обычный рацион в небольших количествах. Оптимальная порция — 70–100 граммов время от времени, а не каждый день в неограниченных объемах.

Эксперт рекомендовала выбирать варианты с простым составом (молоко или сливки, сахар, без длинного списка добавок), без обилия сиропов, шоколадных начинок и вафельных украшений и всегда ориентироваться на размер порции, а не на обещанную пользу. В качестве альтернатив можно иногда брать йогуртовое мороженое или сорбеты, но там, как уточнила Румянцева, почти нет белка и часто много сахара.

«Мороженое не имеет волшебной дозы, при которой оно становится полезным. Его можно спокойно включать в рацион, если в целом питание сбалансировано. Лично мне нравится готовить мороженое дома с детьми: я точно знаю, что в нем, и спокойно даю его детям. Достаточно пробить в блендере греческий йогурт, банан и ягоды, разложить по формам и заморозить», — отметила эксперт.

При этом, подчеркнула нутрициолог, магазинное мороженое само по себе не плохое, но и искать в нем лечебный эффект не стоит: за здоровье по-прежнему отвечает общий рацион, а не один модный десерт.

