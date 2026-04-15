Шведский журналист предположил, как будет действовать FIS с допуском российских лыжников

Шведский журналист Людвиг Сван высказался о ситуации с допуском российских лыжников на международные соревнования.

В завершившемся сезоне нейтральный статус и путевки на Олимпиаду получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Сван ответил, что спортивный мир наблюдает постепенное возвращение российских спортсменов, но выразил сомнение, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) широко распахнет для них двери.

«Я по-прежнему ожидаю, что FIS сохранит ситуацию такой же, как в прошлом сезоне. Не думаю, что они позволят России полностью вернуться — по крайней мере, пока нет, — но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе», — сказал Сван.

Журналист при этом отметил, что эксперимент с допуском россиян оказался удачным: получилось и спортсменов допустить, и не вызвать сильной критики со стороны традиционно русофобски настроенных стран.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко оценила внутироссийский сезон.