Первый показ документальной картины «Туюн» (18+) состоится 18 апреля. Лента является свежей работой медиапроекта «Планета Тайга», который, как известно, активно популяризирует путешествия по Хабаровскому краю. Об этом проинформировали в пресс-службе проекта, сообщил transsibinfo.com.

Один из ключевых посылов фильма, по словам создателей, — развитие семейного и детского туризма. Авторы подчеркивают: дикая природа Дальнего Востока способна закалять волю и формировать личность, воспитывая в человеке ответственность и самостоятельность.

Картина, как отмечается в сообщении пресс-службы, наглядно доказывает, что лес и река могут стать мощным инструментом педагогики. Далекий от цивилизации отдых, по мнению создателей ленты, способен превратиться в настоящую школу жизни для подрастающего поколения. Таким образом, «Туюн» — это не просто фильм о красотах Хабаровского края, но и размышление о воспитании через единение с природой.

«Авторы проекта ставят перед собой амбициозную задачу: разобраться, каким образом природные богатства края могут стимулировать экономический и инфраструктурный рост», — указано в статье Transsibinfo.com.

