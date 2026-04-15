Цифровой двойник инженерной инфраструктуры Московской области получил патент

Агентство развития коммунальной инфраструктуры официально получило патент на инновационную программу ГИС «Инженерные сети» (№2026619894 от 8 апреля 2026 года). Этот шаг закрепляет авторские права на уникальную разработку, которая призвана радикально изменить подходы к управлению инженерной инфраструктурой региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Суть инновации — в создании цифрового двойника, виртуального аналога реальной системы коммунальных и энергетических сетей Подмосковья. В отличие от традиционных баз данных, решение не просто хранит информацию, а динамически отражает состояние объектов инфраструктуры. Ядро системы составляют детализированные электронные схемы инженерных сетей и сооружений, которые в сочетании с потоковым вводом данных превращаются в мощный аналитический инструмент.

Жизнеспособность модели обеспечивается за счет непрерывного поступления сведений из разнородных источников в ЖКХ‐центр Московской области. Сюда стекаются телеметрические показания с датчиков, фиксирующих параметры работы сетей, сведения о плановых и аварийных отключениях, обращения граждан, а также оперативные данные от ресурсоснабжающих организаций. Благодаря такому комплексному подходу система постоянно актуализируется, отражая текущее состояние инфраструктуры с высокой точностью.

На практике платформой уже активно пользуются специалисты свыше 200 ресурсоснабжающих организаций: они регулярно вносят свежую информацию и корректируют существующие записи. В настоящее время идет активное внедрение аналитического модуля для муниципалитетов — это позволит местным властям эффективнее планировать развитие территорий и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что проект полностью соответствует курсу на цифровую трансформацию, заданному губернатором Андреем Воробьевым. ГИС «Инженерные сети» — не просто очередная информационная система, а целостный инструмент управления, который связывает разрозненные данные в единую картину. Такой подход позволяет формировать реалистичные программы развития инфраструктуры, учитывать реальные потребности жителей и минимизировать риски сбоев в обслуживании.

