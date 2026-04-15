Жителей Подмосковья пригласили стать донорами крови

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, составленный исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, и пригласил жителей стать донорами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Приглашаем посетить Московский областной центр крови, чтобы сохранить приятную традицию наличия достаточных запасов донорской крови», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

По ее словам, собранную кровь смогут использовать для помощи пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями, новорожденным с врожденными патологиями и не только. Сдать ее можно в областном центре крови (Москва, ул. Металлургов, 37А), в его филиалах или в рамках выездных акций. Следить за графиком акций можно на платформе донорского движения Подмосковья.

Напомним, что доноры могут получить денежную компенсацию на питание ₽1106, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.