Снимите это немедленно: за какой свет на передней части авто теперь лишают прав

В 2026 году дорожные инспекторы усилили контроль за световыми приборами транспортных средств. Использование нештатной оптики и нарушение цветовой схемы освещения теперь грозит владельцам не только штрафами, но и временным запретом на эксплуатацию автомобиля, сообщает «110 км» со ссылкой на Pravda.Ru.

Масштабные проверки на дорогах страны

В текущем году российские контролирующие органы инициировали серию рейдов, направленных на выявление нарушений в работе автомобильной оптики. Как сообщают эксперты, инспекторы в различных регионах страны начали детально проверять соответствие установленных ламп заводским стандартам. Особое внимание уделяется транспортным средствам, конструкция которых была изменена владельцами самостоятельно.

Под запретом: красный свет и «кривой» ксенон

Основными объектами проверок стали нештатные светодиодные и ксеноновые элементы, установленные в фары, не предназначенные для таких источников света. Кроме того, инспекторы жестко пресекают использование любых красных осветительных приборов или световозвращателей на передней части машины. Все допустимые параметры освещения строго прописаны в сертификационных документах на конкретную модель, и любое отклонение от них рассматривается как техническая неисправность.

Проблема импортных и праворульных автомобилей

Специалисты отмечают, что в зону риска попадает транспорт, ввезенный из-за границы по каналам параллельного импорта. Наиболее часто нарушения фиксируют у машин с правым рулем, чья штатная оптика настроена для левостороннего движения. В российских реалиях такие фары направляют световой поток на встречную полосу, что ослепляет других водителей и создает аварийно-опасные ситуации.

Процедура наказания и восстановление прав

При обнаружении несоответствия световых приборов нормативам автомобиль направляется на внеочередной технический осмотр. Владельцу предоставляется ограниченный срок для устранения выявленных дефектов. Если требования игнорируются, регистрация транспортного средства приостанавливается в базе ГИБДД. Для возобновления права на управление собственнику придется привести освещение в порядок и заново получить диагностическую карту.

Безопасность как главный приоритет

Ужесточение контроля экспертное сообщество называет своевременной мерой. Ослепление встречного потока нештатным светом регулярно становится причиной серьезных ДТП. Автомобилистам рекомендуют заранее проверить оптику на соответствие ГОСТам, чтобы избежать принудительной остановки регистрации и лишних финансовых затрат на переоборудование в экстренном порядке.