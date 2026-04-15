Забудьте об автосалонах: эксперт назвала 5 машин, которые намного выгоднее везти из Китая

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк проанализировала структуру параллельного импорта и выделила наиболее ликвидные и прибыльные для ввоза в Россию иномарки. В список попали как проверенные японские хиты, так и современные технологичные электрокары. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ирину Франк.

Взрывной рост параллельного импорта

По данным эксперта, российский авторынок демонстрирует существенную трансформацию: в марте текущего года ввоз новых легковых машин из КНР увеличился на 40%. При этом более половины всех поставок сейчас осуществляется через каналы параллельного импорта. Китай становится ключевым хабом для ввоза не только местных брендов, но и продукции мировых автогигантов.

Японская классика китайской сборки

Ирина Франк отметила, что лидерами по выгодности вложений остаются модели Toyota. Седан Camry китайского производства оценивается в диапазоне от 4,4 до 5,5 млн рублей и сохраняет высочайшую ликвидность при перепродаже. Кроссовер Toyota RAV4 также признан одним из главных фаворитов: его стоимость при ввозе через Китай составляет около 4,5–4,7 млн рублей. Стабильно высокий спрос на эти модели делает их ввоз надежной инвестицией.

Рекорды популярности Mazda и европейский премиум

Абсолютный рекорд среди иномарок некитайских брендов в начале 2026 года поставила Mazda CX-5. Россияне зарегистрировали более 4,4 тысячи таких авто, цена на которые варьируется от 3,7 до 4,72 млн рублей. В сегменте премиум-класса эксперт выделила BMW X3, включая его удлиненную версию Long, собираемую в Поднебесной. Стоимость такого эксклюзива с мощным двигателем начинается от 9,2 млн рублей, что позволяет импортерам получать более высокую маржу по сравнению с официальными схемами.

Электрический прорыв и суббренды

Стремительный рост популярности показывают электромобили премиального суббренда Zeekr. Спрос на модели 8X и 9X за год вырос более чем в два раза. Цена на флагманские версии может достигать 18,7 млн рублей, однако их выбирают за передовые технологии. Дополнительно специалист рекомендует обратить внимание на марку Lynk & Co, которая уверенно закрепляется в России как второй семейный автомобиль в премиум-сегменте.