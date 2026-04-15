Создатель ИИ-трека Silver Night в исполнении Канье Уэста обвинил продюсера Разина в краже его работы

В начале апреля интернет взорвал ролик, на котором американский скандальный рэпер Канье Уэст на концерте в Лос-Анджелесе якобы исполняет песню «Седая ночь» (Silver Night). Даже Тимати сделал репост этого видео, а Джиган засыпал его лайками. Но это, конечно, был не Канье.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Позже выяснилось, что трек был сгенерирован нейросетью. Песню просто наложили на видео с концерта рэпера и выложили в свободный доступ. Автор ИИ-трека — креатор под псевдонимом August Septemberov. Он же сгенерировал песню «Прекрасное далеко» в исполнении Билли Айлиш, которая набрала на стриминговых сервисах почти 2 млн просмотров.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Накануне Silver Night тоже вышла на стримингах и сразу стала лидером мирового рейтинга Shazam. Как сообщила журналистка и телеведущая Яна Чурикова в своем телеграм-канале, автором трека значится совсем не August Septemberov. В исполнителях — Tender May и Bad Style. А за ними, как оказалось, стоит бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Настоящий создатель ИИ-трека раскрыл неприятные детали.

«Они просто скачали трек и выдали за свой. В авторах даже не указали, не говоря тем более о деньгах», — заявил August Septemberov.

По его словам, он не может официально выпустить трек сам, так как его «застрайкают». А связываться с Разиным — себе дороже.

«Все копии все равно слетят, смысла ноль», — резюмирует автор.

Напомним, осенью Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск по делу о мошенничестве — как раз по поводу прав на песни «Ласкового мая». По некоторым данным, продюсер скрывается в США, откуда снимает ролики с благодарностями за внимание к хиту «Седая ночь». При этом комментарии Разин решил ограничить.

Ирония судьбы: нейросеть сделала хит, а настоящий автор остался у разбитого корыта. А Канье Уэст, вероятно, даже не знает, что его голосом поют нашу отечественную классику.

Ранее легенда итальянской эстрады Аль Бано заявил, что хочет встретиться с русским народом.