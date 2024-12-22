ПВО отразила комбинированную атаку ВСУ на Ростовскую область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил о комбинированной атаке на регион со стороны ВСУ с использованием беспилотных летальных аппаратов и ракеты.

Врио губернатора Слюсарь написал, что уничтожить БПЛА удалось при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Всего ВСУ запустили восемь беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты над разными населенными пунктами региона. В частности, над Таганрогом и Новочеркасском. Некоторые дроны уничтожили над акваторией Азовского моря. Возле Миллерово была сбита ракета.

«По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет», — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

На место были отправлены представители экстренных служб, которые будут уточнять информацию о последствиях падения обломков БПЛА и ракеты. В комментариях под постом главы региона жители области благодарили военнослужащих России, которые управляют ПВО. Одна из подписчиц сообщила, что местные жители также заметили дроны противника над Родионово-Несветайским районом.

«Храни вас Всевышний, ребят они нас спасают, а мы за них молимся», — написала одна из подписчиц телеграм-канала врио губернатора (орфография и пунктуация автора сохранены).

Одна из подписчиц поблагодарила Юрия Слюсаря за предоставление оперативной и точной информации о ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА.