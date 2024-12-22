В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
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В ночь с суббот на воскресенье в Тульской области объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом в своем телеграм-канале «Все о безопасности» предупреждает Министерство региональной безопасности.
Жителей региона призывают быть бдительными.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации туляков просят обращаться в экстренные службы по телефонам: 101, 01, 112.
В прошлом месяце в Тульской области ввести запрет на публикацию снимков и видео с работой системы ПВО и беспилотниками. Запрет не распространяется только на информацию, которая была обнародована властями региона. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том,что над Орлом прогремела серия взрывов.