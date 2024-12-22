В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом в своем телеграм-канале «Все о безопасности» предупреждает Министерство региональной безопасности.

В ночь с суббот на воскресенье в Тульской области объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Жителей региона призывают быть бдительными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации туляков просят обращаться в экстренные службы по телефонам: 101, 01, 112.

В прошлом месяце в Тульской области ввести запрет на публикацию снимков и видео с работой системы ПВО и беспилотниками. Запрет не распространяется только на информацию, которая была обнародована властями региона. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том,что над Орлом прогремела серия взрывов.