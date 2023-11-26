ПВО отразили массовую атаку дронов на Москву и несколько российских регионов

Российскими системами ПВО была отражена массовая атака вражеских БПЛА-дронов на Москву и несколько других регионов страны в ночь на 26 ноября. Соответствующее заявление сделал московский мэр Сергей Собянин в своих социальных сетях .

Известно, что на данный момент, отечественными ПВО были сбиты БПЛА возле Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Предполагается, что сбитая вражеская техника направлялась на российскую столицу для того, чтобы совершить массированную атаку. Сообщается также, что системы ПВО перехватили несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Согласно предварительным данным, в результате данных атак не было пострадавших и серьезных разрушений инфраструктуры. На местах, куда упали обломки техники, сейчас ведут работы сотрудники экстренных служб. Работы по дальнейшему обнаружению и перехвату вражеских дронов будут продолжены.