Стала известна причина смерти английского актера Патрика Стюарта. Как пишет TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти, он умер от остановки сердца на фоне деменции с тельцами Леви.

В документе указаны остановка сердечной и дыхательной деятельности, а также нейрокогнитивное расстройство.

Тело Стюарта подвергли щелочному гидролизу 3 ноября. Эта процедура также называется водной кремацией. Она использует воду и химические вещества вместо открытого огня.

О смерти Стюарта стало известно 29 октября. Представители актера сообщили, что он скончался 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе.

Стюарт родился 13 июля 1940 года в Мирфилде. Сценическую карьеру он начал в репертуарных театрах Ливерпуля и Шеффилда. С 1966 по 1993 год выступал в Королевской шекспировской труппе.

Широкую известность Стюарту принесла роль капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Стар Трек» с 1987 года. Также он сыграл профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов «Люди Икс».

В 2001 году Стюарт стал офицером ордена Британской империи, а в 2010 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

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