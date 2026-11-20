Пространство для живого диалога с книгой появилось в ДиКЦ «КОСТИНО», и первыми его гостями стали ученики гимназии №9.

Ребята с интересом включились в обсуждение биографии и произведений писателя Серебряного века, пионера литературного экспрессионизма Леонида Андреева. Формат оказался им близок: здесь не просто читают, а разбирают, как и почему рождались тексты, что стоит за строками. Проект стартовал по инициативе главы Королева Игоря Трифонова.

Литературная гостиная — это внеурочный образовательный проект. Он поможет школьникам глубже погрузиться в историко-культурный контекст русской и советской литературы. В отличие от уроков, здесь основной упор сделан на обсуждение и исследовательскую работу.



В программе предусмотрены тематические встречи, чтения вслух, открытые дискуссии по знаковым текстам: от классики XIX века до советской прозы и поэзии, а также камерные литературно-музыкальные вечера. Главная цель проекта — популяризировать классическое наследие, показать его актуальность.