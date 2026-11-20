С начала 2026 года энергетики выявили в Подмосковье 404 470 случаев самовольного монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи. Несогласованное оборудование создает лишнюю нагрузку на сети и угрожает надежности электроснабжения региона, сообщает Министерство энергетики Московской области.

Министр энергетики региона Сергей Воропанов отметил, что размещенные без проекта и договора кабели могут повредить инфраструктуру и оставить без света жилые дома, школы и больницы. По его словам, ведомство поддерживает развитие цифровой связи, но требует от провайдеров соблюдать закон и оформлять официальные соглашения с энергокомпаниями.

В министерстве пояснили, что из-за неправильного крепления кабель провисает или пережимается под весом наледи и ветра, что ухудшает качество интернета. При этом при аварии бригаду оператора без договора не допустят к опорам ЛЭП, а если нелегальные линии мешают вернуть электричество жителям, энергетики обязаны их демонтировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.