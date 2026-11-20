Жители Подмосковья подали более 100 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Безграничные возможности», направленном на поддержку инициатив, развитие инклюзивной среды и расширение возможностей для людей с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Особенно важно, что жители и организации Подмосковья представляют проекты в самых разных сферах — от образования и культуры до развития доступной среды и поддержки семей. Наша общая задача — создавать условия, в которых каждый человек может раскрыть свои способности, реализовать мечту», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Наибольшее число заявок подано в номинации «Свой путь», «Счастье быть вместе», «Территория равных возможностей» и «Образование для каждого». Конкурс проведут по направлениям «Люди без границ», посвященному личным историям и достижениям людей с инвалидностью, и «Норма жизни», объединяющему проекты по созданию доступной и инклюзивной среды.

Участниками могут стать люди с инвалидностью, семьи, предприниматели, общественные организации, учреждения, команды и органы местного самоуправления, которые реализуют проекты и практики в сфере создания равных возможностей. Подать заявку можно до 30 ноября 2026 года. Финал и церемония награждения пройдут в апреле 2027 года в Москве.

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