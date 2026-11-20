Торжественная церемония награждения победителей XI Открытого всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС! — 2026» пройдет 26 ноября в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил в Москве. В этом году творческое состязание посвятили Году единства народов России и 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос, сообщили организаторы.

Прием работ шел с 1 февраля по 1 октября 2026 года. Всего на конкурс прислали более 1,4 тыс. снимков от свыше 200 авторов из 31 региона страны. Среди участников — военнослужащие, гражданский персонал ВКС и члены их семей, в том числе из Москвы и Московской области.

Победителей определят в шести номинациях: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила оружия», «Юнармия» и «Приз зрительских симпатий», а также вручат Гран-при.

В экспертное жюри под председательством генерал-майора Владимира Байкина вошли представитель МИД РФ Мария Захарова, глава «Движения Первых» Герой России Артур Орлов, двукратная олимпийская чемпионка полковник Светлана Ишмуратова, телеведущая Татьяна Судец и другие деятели культуры и медиа.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и куратор проекта Анна Афзалова отметили, что главная ценность конкурса — в честных документальных кадрах о повседневной службе без нарочитой театральности. Лучшие фотографии покажут на передвижных выставках по всей России в течение 2026–2027 годов.