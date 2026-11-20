Могила народного артиста РФ Валерия Гаркалина на Миусском кладбище в Москве оказалась заброшена в пятилетие его смерти, сообщил интернет-портал «Абзац». Около памятника стоят лишь несколько увядших цветов в вазе.

Актер скончался 20 ноября 2021 года — ему было 67 лет. Церемония прощания прошла в учебном театре ГИТИСа. Проводить артиста пришли близкие, коллеги, ученики и поклонники.

Гаркалин окончил Музыкальное училище имени Гнесиных и ГИТИС, начинал карьеру в Театре кукол Сергея Образцова, затем долгие годы служил в Московском театре сатиры и преподавал в ГИТИСе.

Всенародную славу ему принесли характерные роли в кино — прежде всего главная роль в комедии «Ширли-мырли», где он сыграл нескольких братьев-близнецов, а также работы в фильмах «Катала», «Белые одежды», «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый».

В личной жизни Гаралкин отличался редким постоянством и был однолюбом. В 1978 году он женился на педагоге Театра кукол имени Образцова, с которой прожил в счастливом браке более 30 лет — до ее смерти от онкологического заболевания в феврале 2009 года.

В 1983 году родилась их единственная дочь Ника, ставшая театральным продюсером. Позже у артиста появились внуки. После утраты супруги Гаралкин так и не женился во второй раз, тяжело переживал потерю и посвящал свободное время семье и воспитанию внуков.

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