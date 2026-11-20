В Красноярске аренда жилья остается ощутимо дорогой, но варианты до ₽15 тыс. в месяц все‐таки есть — правда, их немного, и они сосредоточены не в центре, а в отдельных микрорайонах. По данным сервиса «Циан», под этот ценовой порог попадает всего около 40 объявлений, и география у них довольно четкая, сообщила prmira.ru.

По данным издания, лидером по количеству бюджетных предложений стала Зеленая Роща — на нее пришлась почти треть всех дешевых вариантов: сразу 14 квартир. На втором месте — Черемушки и соседние Энергетики: вместе они дают 9 доступных лотов. Чуть меньше предложений — в районе цирка на правом берегу (4 варианта), а также в Солнечном и Ветлужанке (по 2 в каждом). Остальные единичные варианты разбросаны по разным локациям правого берега — от Покровки до КрасТЭЦ.

По информации издания, при этом в самых востребованных районах шансов уложиться в ₽15 тыс. почти нет. В центре Красноярска и на Взлетке минимальная планка заметно выше: даже за самые скромные студии или однокомнатные квартиры просят от ₽18–20 тыс.

Корреспондент здания разобрался, что реально можно получить за ₽13–15 тыс. Чаще всего это гостинки площадью 12–16 квадратных метров в домах 1970–1980‐х годов — в той же Зеленой Роще, например, на улицах Тельмана, Воронова или проспекте Металлургов. Планировка предельно компактная: жилая комната совмещает зону сна и кухню, вместо полноценной плиты — настольная электроплитка на 1–2 конфорки, рядом — небольшая мойка. Санузел небольшой, совмещенный, с сидячей ванной или душевым поддоном. Из обстановки — базовый набор: старый диван, шкаф, стол, небольшой холодильник и стиральная машина, ремонт — скромный, косметический.

По данным издания, есть и совсем бюджетные варианты: например, двухкомнатная квартира за ₽8 тыс. (плюс ₽2 тыс. на коммуналку) в Покровке. Но у такой цены есть объяснение: жилье находится в деревянном двухэтажном бараке, официально признанном аварийным. При этом в квартире есть центральные водопровод и канализация, душевая кабина, старая мебель и стиральная машина, но отопление — печное.

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