За десять месяцев 2026 года органы государственной власти и местного самоуправления направили в Управление Росреестра по Московской области 349 151 электронное заявление. Регион сохраняет лидирующие позиции в стране по цифровизации земельно-имущественных услуг, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Из общего числа обращений 246 533 заявления касались государственного кадастрового учета, 67 201 — регистрации прав, а еще 35 417 подали в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий. В ведомстве подчеркнули, что 100% таких заявок от органов власти в регионе теперь поступают исключительно в электронном виде, что ускоряет внесение данных в ЕГРН.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова отметила, что переход на электронный документооборот повышает доступность госуслуг и делает регион более привлекательным для инвесторов.

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