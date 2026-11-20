Щоумен Михаил Галустян в интервью признался, что однажды весил 80 килограммов и с трудом передвигался. Врач поставил диагноз — первая стадия ожирения. Артист рассказал, как дефицит калорий помог ему вернуть форму и почему теперь он называет этот принцип «свободой выбора», а не ограничением, сообщили novostivolgograda.ru.

Артист не скрывает: однажды весы показали 80 килограммов — и для его роста это уже было проблемой. В какой-то момент стало трудно даже просто ходить, а ведь его работа — это постоянные съемки, сцены, танцы до упаду и бесконечная энергия, которую нужно выдавать каждый раз заново.

Поворотной точкой стал поход к врачу: именно там прозвучал диагноз — первая стадия ожирения. Для артиста, который должен быть максимально мобильным и выносливым, это стало сигналом тревоги. Галустян признается: осознание того, что тело перестает справляться с рабочими нагрузками, испугало сильнее любых цифр.

«А с моей работой, понимаете, это проблема: то на съемки надо бежать, то играть на сцене и шутить, то танцевать до упаду в "Корольке моей любви". В общем, никак нельзя было допускать такого, когда ты артист. Я весил тогда где-то 80 килограммов — это много для моего роста», — в эксклюзивном интервью «НовостиВолгограда.ру» рассказал Михаил Галустян.

Решение оказалось простым по формулировке, но непростым в исполнении: дефицит калорий. Сам артист называет эту фразу своей главной установкой. При этом он подчеркивает: дефицит — вовсе не про жесткие запреты и однообразное меню. Наоборот, это свобода выбора. Каждый сам решает, как создавать этот дефицит: можно чуть сократить порции, можно добавить активности, можно комбинировать оба подхода. Главное — укладываться в свою норму и делать это так, чтобы это вписывалось в привычный ритм жизни.

Сейчас для Галустяна следить за питанием — не про ограничения, а про осознанность. Он не проповедует строгую диету, а делает акцент на том, что подход должен быть гибким и удобным именно для конкретного человека, с учетом его графика и привычек.

Отдых у артиста тоже строится вокруг простых, но важных вещей. Он рассказал, что может расслабиться за просмотром сериалов или полистать ленту — тем более что следить за кинорынком ему важно и по работе. Но главный источник восстановления сил для него — совсем не экран. Это семья, дочки, друзья. По словам Галустяна, ничто не заряжает так, как теплый разговор и время, проведенное вместе. Именно в этих моментах он находит ту самую энергию, которая потом помогает снова выходить на сцену, сниматься и шутить так, чтобы зал смеялся до слез.

«Ну а вообще мой главный источник восстановления сил — это моя семья, мои дочки и мои друзья», — рассказал Галустян.

Ранее сообщалось, что Михаил Галустян назвал реалити слишком тяжелым испытанием.