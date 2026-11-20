Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил возможность своего перехода в турецкий клуб. Футболист рассказал, что его вдохновил пример Алексея Батракова, который совсем недавно играл в РПЛ, а теперь выходит в Лиге чемпионов против «Барселоны».

Тюкавин даже написал в шутку Батракову не нужен ли им в «Галатасарае» нападающий после того, как травмировался Виктор Осимхен. При этом футболист признался, что в любом случае решать будет руководство «Динамо».

«У меня нет же отступных в контракте. Если и будет какое-то предложение из Турции, то, возможно, руководство «Динамо» его рассмотрит. Сейчас такого нет», — сказал Тюкавин.

Контракт Константина Тюкавина рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в €17 млн. В нынешнем сезоне Тюкавин забил девять мячей за «Динамо» в 17 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется 18-летним вратарем «Ростова» Артемом Петровым.