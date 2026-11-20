В Ижевске платежная нагрузка по ЖКХ вскрыла неожиданный контраст: для одних семей рост тарифов — лишь досадная строчка в квитанции, для других — реальная угроза бюджету. Разница в восприятии хорошо видна на примерах из разных районов города, сообщил udm-info.ru.

Николай Потехин с улицы Татьяны Барамзиной спокойно относится к подорожанию: его платеж за двухкомнатную квартиру (49 кв. м) поднялся с ₽4 600 до ₽5 300. Мужчина называет это «неприятно, но терпимо» — для его бюджета прибавка ощутима, но не критична.

«Стало на 700 рублей больше. Безусловно, это неприятно. Мне знакомые говорят, что у них коммуналка вообще на тысячу и выше подскочила. Учитывая это, думаю, что мы легко отделались», — рассказал Николай Udm-info.

По информации издания, иная картина у Веры Пантелеевой с улицы Баранова: ее платеж за трехкомнатную квартиру (55 кв. м) приблизился к ₽4 900, причем львиную долю этой суммы, по ее мнению, еще предстоит добрать за счет отопления. Факт, что за тепло в октябре насчитали всего ₽1 900 при прошлогодних ₽6–8 000, вызывает у женщины сомнения в корректности расчетов. Вера опасается, что по мере роста тарифов итоговая сумма быстро выйдет за пределы комфортного бюджета. Ее прогноз: ежемесячные платежи могут дойти до ₽15 000 — и это станет серьезным испытанием для семейного кошелька.

«Еще месяца два назад мы платили 3,2 тысячи, за сентябрь уже было 3,9 тысячи. Теперь вот еще на тысячу больше, то есть уже почти 5 тысяч рублей», — поделилась ижевчанка с корреспондентом Udm-info

По данным издания, подтверждением напряженности ситуации служит и история из паблика «Подслушано Можга»: семья пенсионеров в двухэтажном кирпичном доме (квартира 73,9 кв. м) получила квитанцию почти на ₽9 000. Для фиксированного дохода такая нагрузка особенно чувствительна.

По информации издания, еще один штрих к общей картине — рассказ Михаила Ардашева. Раньше он не задумывался о расходе электричества: мог оставлять свет включённым сутками, и это почти не отражалось на счете. Сейчас любая дополнительная нагрузка сразу сказывается на итоговой сумме — привычки приходится менять.

«Живу один. Раньше платил за электричество в месяц всего ₽500. При этом свет был включен круглые сутки, даже когда меня не было дома. После повышения получил квитанцию на ₽1 500 — буду ставить счетчик», — рассказал Михаил Udm-info.

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