Снегопад в Тюмени спровоцировал не только пробки и сугробы, но и неожиданную волну подростковых «акций». Дети и подростки придумали себе развлечение под названием «снежок в лицо»: они метают снежки в прохожих и проезжающие машины, а затем делятся «успехами» в сети. Городские паблики заполнили жалобы на такое поведение, сообщил nashgorod.ru.

«Мы в детстве в 90-е еще похлеще дичь творили», — вспоминает Георгий.

По информации издания, это не единичный случай: горожане сообщают, что подобные «развлечения» повторяются уже не первый год. При этом реакция тюменцев оказалась неоднозначной — часть пользователей видит в происходящем обычную детскую шалость, и таких, судя по комментариям, даже большинство.

«Нормальные ребятки. Готовятся к новому году. Не яйцами же вас закидали тухлыми», — пишет Анастасия.

По данным издания, у ситуации есть и серьезная сторона. На улице Республики в районе Цветного бульвара подростков заметили за метанием снежков не только в пешеходов, но и в припаркованные авто и даже в движущиеся автобусы с пассажирами.

По данным издания, такой «снежок» — далеко не безобидная забава. Плотный снежный ком, летящий в стекло на скорости, способен оставить трещину или вовсе разбить лобовое стекло. Тогда шутка обернется для малолетних нарушителей реальной ответственностью.

Как пояснили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, подобные действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ — штраф составит от ₽500 до ₽1 000.

Ранее сообщалось, что в Приморском океанариуме заметили необычное поведение ларг после первого снега.